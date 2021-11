Best Buy prevede vendite inferiori alle attese nel trimestre chiave natalizio

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha registratopari a 11,91 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 ottobre 2021), rispetto agli 11,85 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa. Ilrettificato è stato in calo di 0,3 punti al 5,8%. L'è stato di 2,08 dollari, 17 centesimi al di sopra delle attese degli analisti"Abbiamo ottenuto, tra cui una crescita del 2% delle vendite comparabili nazionali dopo il +22,6% dello scorso anno, poiché i nostri leader hanno continuato a guidare nuovi modi di operare e i nostri dipendenti hanno continuato a fare cose straordinarie per supportare le esigenze tecnologiche dei nostri clienti in modo informato, veloce e conveniente", ha affermatodi Best Buy.Best Buy prevedetra un calo del 2% e un aumento dell'1%, il cui punto medio è inferiore alle stime degli analisti per un aumento dello 0,1%, secondo i dati di Refinitiv. Il fatturato degli ultimi tre mesi dell'anno dovrebbe essere compreso tra 16,4 miliardi e 16,9 miliardi di dollari.