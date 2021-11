Future USA contrastati. Sul Nasdaq pesa la conferma di Powell

Best Buy

Zoom

Urban Outfitters

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) - Dopo un inizio di ottava negativo (in cui solo il Dow Jones ha chiuso sulla parità), i future USA indicano che. I titolo tecnologici del Nasdaq sono i più sotto pressione dopo che Jerome Powell è stato confermato da Biden alla guida della FED. Gli investitori pensano infatti che la nomina di Powell porterà a unapiù rapida di quanto sarebbe avvenuto sotto Brainard.Il contratto sulguadagna lo 0,08% a 35.646 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dello 0,07% a 4.679 punti. Il derivato sulsegna un -0,27% a 16.337 punti.Sul, dopo l'Opening Bell il Centro studi Markit Economics diffonde i PMI servizi e manifatturiero. Atteso anche l'indice FED Richmond, che rappresenta lo stato del business nel quinto distretto manifatturiero della nazione. La settimana sarà caratterizzata dalla festività del giorno del Ringraziamento negli USA giovedì e dalla chiusura anticipata venerdì dei mercati statunitensi per il Black Friday. Domani saranno invece diffusi i verbali dell'ultima riunione della FED.Tra ici sono(prevede vendite comparabili durante le festività natalizie inferiori alle previsioni di Wall Street),(trimestrale oltre le attese , ma crescita in rallentamento),(ricavi e utili leggermente sopra le attese nell'ultimo trimestre),(margini di profitto in calo, ma risultati sopra le attese).