Juventus, CdA approva condizioni definitive dell'aumento di capitale

Juventus Football Club

EXOR

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Milan, ha approvato lein opzione deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 29 ottobre 2021 e il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni. In particolare, sarannoordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Juventus già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della società aventi diritto nel rapporto di 9 Nuove Azioni ogni 10 azioni Juventus possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,334 euro per ciascuna Nuova Azione. IlIldelle Nuove Azioni oggetto dell'offerta in opzione incorpora unocirca rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie Juventus, calcolato sulla base del prezzo di chiusura del 22 novembre 2021. I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni saranno esercitabili2021 (estremi inclusi) e i diritti di opzione siano negoziabili sul mercato Euronext Milan dal 29 novembre 2021 al 10 dicembre 2021 (estremi inclusi).Confermatoper la quota di propria spettanza, pari al 63,8% del capitale sociale, per un controvalore pari a circa 255 milioni di euro. Inoltre, è stato sottoscritto il(underwriting agreement) con Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, che si sono impegnati a sottoscrivere le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari a circa 144,9 milioni di euro (ovvero la differenza tra il controvalore complessivo e la quota spettante a).