Automotive, Giovannini: Mims a lavoro per individuare un sistema di misure per attrarre investimenti

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, ha dichiarato che il 75,6% delle risorse di competenza del suo Ministero sono destinate a progetti per il contrasto alla crisi climatica. Nel corso di un question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulla mobilità sostenibile, il ministro ha parlato anche degli incentivi per il rinnovo del: "assicuro che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ferme restando le competenze dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, è al lavoro per individuare un sistema divolte ad attrarre e consolidare gli investimenti dall'estero e dall'interno nell'intero settore dell'non solo dell'automobile in senso stretto".Quanto alle, "emerge fino ad ora un sostanziale rispetto dei", ha detto il ministro che ha aggiunto che "nel 2021 sono stati avviati lavori per 16 opere. Entro la fine dell'anno ci sarà l'avvio per 6 opere addizionali. Nei primi mesi del 2021 è previsto l'avvio dei lavori per due presidi di pubblica sicurezza. Quindi 22 opere i cui lavori sono stati avviati e due lo saranno all'inizio del prossimo anno".