Mercati deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Sul fronte macroeconomico, l'indice IFO di novembre ha mostrato una diminuzione, mentre la fiducia imprese manifatturiere è salita in Francia. Nella notte è morto , fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum.è tornata a correre in Borsa, anche perché starebbe considerando unper la società di telecomunicazioni italiana; il titolo ha toccato gli 0,501 euro per azione, praticamente raggiungendo il prezzo di OPA, prima di rintracciare legegrmente. Positivanel giorno del, dove ha svelato un piano che ha il suo focus sugli investimenti per la decarbonizzazionePrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.785,5 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 78,54 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +130 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,03%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%, poco mosso, che mostra un +0,09%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.456 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,47%; con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,48%).Tra idi Milano, in evidenza(+12,74%),(+1,85%),(+1,70%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,06%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,24%.di Milano,(+1,90%),(+1,74%),(+1,69%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,68%.Sotto pressione, che accusa un calo del 4,24%.In caduta libera, che affonda del 3,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,46 punti percentuali.