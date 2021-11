Petrolio in calo, scetticismo per decisione USA su riserve

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso le quotazioni di greggio il giorno dopo il balzo significativo innescato dall'dalla Strategic Petroleum Reserve per "abbassare i prezzi dell'energia per gli americani e affrontare il disallineamento tra la domanda che esce dalla pandemia e l'offerta".Una decisione accolta consecondo i quali l'intervento, di portata temporanea, non è in grado di riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta.I future sul greggio statunitense(West Texas Intermediate) di gennaio 2022 scambiano in ribasso dello 0,33%, a 78,24 dollari al barile, mentre il, di riferimento europeo, cede lo 0,28% a 82,08 usd/bar.