Black Friday, Confesercenti stima acquisti per 1,7 miliardi

(Teleborsa) -quest'anno un italiano su tre è pronto a cogliere l'opportunità della giornata di super sconti, per una spesa media diÈ quanto emerge dal sondaggio condotto da SWG per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e imprenditori del commercio in cui si precisa che gli acquisti avverranno non solo online, ma circa 100mila i negozi 'reali' aderiranno al venerdì nero con sconti medi a partire dal 30%. Questi ultimi però avranno più problemi di visibilità e solo ildelle persone andrà a comprare in negozio contro il 46% che opterà invece per il web.Chi comprerà durante ilanche quest'anno cercherà soprattuttoindicati dal 45%, e, con un 44% in cerca di abbigliamento, calzature e accessori. Un balzo enorme rispetto al periodo pre-pandemia, quando gli interessati all'acquisto di prodotti di moda erano il 26%. Crescono anche gl(29%, contro il 25% dello scorso anno), mentre calano dal 10% all'8% i viaggi. Stabili, invece, mobili e prodotti per la casa (15%). Ma si cerca di tutto, con il 17% che indica altre tipologie di beni e servizi, dai prodotti enogastronomici a quelli cosmetici. Moltissimi cercheranno i doni per le feste: il 54% dei consumatori userà infatti l'occasione per fare almeno un regalo da mettere sotto l'albero.