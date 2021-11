Germania, Bundesbank: banche a rischio per bolla immobiliare

(Teleborsa) - Il sistema finanziario tedesco ha funzionato bene durante la pandemia, ma leed è necessario intraprendere subito una maggiore azione preventiva per rafforzare il sistema e consentirgli di affrontare i rischi futuri. Lo afferma la Bundesbank, la banca centrale del Paese nel "Financial Stability Review 2021". "", ha detto la vicepresidente Claudia Buch, sottolineando che il buffer rafforza la resilienza delle banche e stabilizza i prestiti durante i periodi di crisi.Secondo la Bundesbank, occorre monitorare da vicino l'evoluzione dele limitarne i rischi. In particolare, sia i mutuatari che i creditori dovrebbero tenere d'occhio la sostenibilità del debito e, qualora si prevedesse un allentamento degli standard creditizi, le autorità di vigilanza avrebbero a disposizione diversi strumenti per contrastarlo. "rappresentano una vulnerabilità - ha detto Buch presentando il rapporto - Il focus qui è sui prezzi degli immobili residenziali, che ancora una volta hanno visto un forte aumento, crescendo ad un tasso medio del 6,7& nel 2020"."L'impatto delle correzioni dei prezzi può essere sottovalutato", ha affermato la vicepresidente della Bundesbank, aggiungendo che "i nostri calcoli mostrano che", in particolar modo in quelli al di fuori delle aree urbane. "Il credito sta crescendo rapidamente, le valutazioni di mercato sono elevate e- ha aggiunto - L'indicatore di allerta precoce della Bundesbank, che stima la probabilità di crisi finanziarie, ha continuato ad aumentare durante la pandemia"."Il sistema finanziario tedesco è attualmente abbastanza", ha invece commentato Joachim Wuermeling, membro del comitato esecutivo della Bundesbank e responsabile della supervisione bancaria. In caso di un grave shock macrofinanziario, le banche potrebbero utilizzare le riserve di capitale che hanno accumulato e questo eviterebbe loro di dover limitare i loro prestiti. Wuermeling ha anche sottolineato che le banche devono attrezzarsi per l'eventualità di materializzare il rischio di tasso di interesse.