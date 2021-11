Ratti, patto parasociale rinnovato fino al 5 marzo 2024

Ratti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti e accessori di alta gamma a livello internazionale, ha reso noto che gli azionisti Faber Five S.r.L. (riconducibile alla famiglia Favrin) e Marzotto S.p.A. (controllata da Trenora S.r.L., i cui soci di riferimento sono pariteticamente Faber Five S.r.L. al 40% e Manifatture Internazionali S.p.A. al 40%) hanno. Il patto, datato 3 novembre 2009, era divenuto efficace il 5 marzo 2010 e rinnovato fino al 5 marzo 2022.Il Patto è relativo a 18.712.000 azioni ordinarie, pari al 68,417% del capitale sociale di Ratti, ripartite pariteticamente nel 34,208% per Marzotto e 34,208% per Faber Five. La finalità dell'accordo, evidenzia una nota, è quella diattraverso un raggruppamento di soci.