Wall Street resta al palo tra dati macro e Fed

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35.804 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.701 punti.Poco sopra la parità il(+0,37%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,21%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,98%) e(+0,71%). Il settore, con il suo -0,74%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,39%),(+1,34%),(+0,92%) e(+0,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,00%.Al top tra i, si posizionano(+4,45%),(+3,48%),(+3,33%) e(+2,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -15,49%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.