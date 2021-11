Giornata all'insegna degli acquisti per i Listini europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Moncler

STMicroelectronics

ENI

Ferrari

Telecom Italia

DiaSorin

Pirelli

BPER

Alerion Clean Power

Banca Popolare di Sondrio

Sanlorenzo

El.En

Juventus

Bff Bank

Banca MPS

Carel Industries

(Teleborsa) -che rimbalzano dopo i pesanti cali di venerdì innescati dai timori per la diffusione della nuova variante Omicron. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Lieve calo dell', che scende a 1.784,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,62%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.senza slancio, che negozia con un +0,16%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,94%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,54%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,73%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 28.543 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,39 miliardi di euro, in deciso ribasso (-46,3%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,45 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,32 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,75 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,00%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,59%.Su di giri(+2,34%).Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,90%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.Tra i(+16,22%),(+5,51%),(+4,86%) e(+4,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,34%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,56%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,04%.