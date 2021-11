Twitter sospesa a Wall Street, rumor dimissioni CEO Dorsey

Twitter

(Teleborsa) - E' sospeso a Wall Street il titolodopo indiscrezioni stampa su possibili dimissioni di, dalla carica di amministratore delegato.Il titolo, in avvio di contrattazioni, è arrivato a guadagnare oltre 10 punti percentuali.Secondo quanto riportato dai media americani, l'annuncio delle dimissioni potrebbe arrivare a breve, ma non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,46 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 51,29. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,04.