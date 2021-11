Wall Street rimbalza dopo il venerdì nero

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio di settimana positivo per la borsa di Wall Street che insieme all'Europa tenta di rimbalzare ai cali registrati nella seduta di venerdì in scia ai timori per la variante Omicron, in arrivo dal Sud Africa, che non è ancora chiaro se sarà in grado di mettere a rischio la ripresa delle economie globali.Sul fronte macroeconomico, la giornata odierna prevede la pubblicazione, tra poco, del dato sulla, fornito dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), mentre lapubblica una valutazione dello stato di salute delle industrie manifatturiere del Texas. Focus sulla giornata di venerdì quando saranno resi noti i numeri sul mercato del lavoro.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,67%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.644 punti. Sale il(+1,32%); come pure, positivo l'(+1,12%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,36%),(+1,61%) e(+1,22%).Tra i(+2,51%),(+2,12%),(+1,85%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,32%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Tra i(+11,31%),(+3,14%),(+2,92%) e(+2,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,64%.è stabile, riportando un moderato -2,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.