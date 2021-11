Chiusura positiva per il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

utilities

Salesforce.Com

United Health

Intel

IBM

Merck

Wal-Mart

Caterpillar

Travelers Company

Moderna

Lam Research

Nvidia

Applied Materials

Bed Bath & Beyond

Wynn Resorts

Biogen

Ebay

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,68%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.655 punti.Su di giri il(+2,33%); come pure, in denaro l'(+1,36%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,64%),(+1,63%) e(+1,57%).Al top tra i(+4,44%),(+2,73%),(+2,50%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,35%.scende dell'1,60%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.Tentenna, che cede lo 0,81%.Al top tra i, si posizionano(+11,80%),(+6,01%),(+5,95%) e(+5,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,40%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,14%.Sensibili perdite per, in calo del 2,80%.In apnea, che arretra del 2,65%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 19,3%; preced. 19,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 110,9 punti; preced. 113,8 punti)13:15: Occupati ADP (atteso 525K unità; preced. 571K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 59,1 punti; preced. 58,4 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 61 punti; preced. 60,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -481K barili; preced. 1,02 Mln barili).