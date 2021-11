In rosso Wall Street guarda a Fed e variante Omicron

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in rosso per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, con gli investitori che si rifugiano nei bond governativi dopo le incertezze alimentate dalle case farmaceutiche sull' efficacia dei vaccini contro la variante Omicron del coronavirus, ed i timori per i possibili impatti sull'economia mondiale. Per il, il recente aumento dei casi di Covid-19 e l'emergere della variante pongono rischi per l'occupazione e l'attività economica, determinando un quadro di maggiore incertezza per l'inflazione.Gli occhi degli addetti ai lavori si concentrano, infatti, anche sul tasso didopo che ihanno evidenziato un atteggiamento aggressivo per fermare la. Powell ha assicurato che la banca centrale americana è impegnata nel raggiungimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi e userà tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere l'economia e impedire che l'alta inflazione metta radici".Sul fronte macroeconomico, prima dell'apertura del mercato la Federal Housing Finance Agency e Standard & Poor's ha diffuso gli indicatori sull'andamento del. Tra poco saranno pubblicati: il sentiment delle aziende manifatturiere dell'area di Chicago e la fiducia dei consumatori nelle attività economiche a livello nazionale.Sulle prime rilevazioni, ilè in flessione dello 0,82%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.622 punti, in calo dello 0,72%. In frazionale calo il(-0,36%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,58%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,34%),(-1,14%) e(-1,11%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.Al top tra i, si posizionano(+1,93%),(+1,54%),(+1,54%) e(+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,71%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,63%.Affonda, con un ribasso del 2,81%.Crolla, con una flessione del 2,60%.