Saipem, nuovo contratto da 750 milioni di dollari in Arabia Saudita

Saipem

(Teleborsa) -ha firmato con Saudi Aramco unal progetto Jafurah Development Program in. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di raccolta degli idrocarburi e il trasporto del gas e del condensato al, nella provincia orientale dell'Arabia Saudita. Inoltre, Saipem si occuperà di realizzare il sistema per trasportare l'acqua derivante dalla separazione dal gas trattato.Il contratto haed è del tipo EPC (Engineering, Procurement, Construction); comprende l'ingegneria, la fornitura dei materiali, la costruzione e la messa in servizio di circa 835 km di pipelines per il trasporto del gas, condensato e acqua di produzione."L'aggiudicazione di questo nuovo progetto da parte di Aramco consolida una relazione di lunga data e il- ha commentatodi Saipem - L'accordo conferma la fiducia e l’apprezzamento dei nostri Clienti nella capacità di project management e nei servizi ingegneristici e tecnologici d’avanguardia che Saipem è in grado di offrire".