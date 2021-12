Germania al collasso: pronta a trasferire pazienti Covid all'estero

(Teleborsa) -, a causa della quarta ondata della pandemia di Covid-19, che ha investito in pieno la prima economia europea, mandando gli ospedali al collasso. Il Paese è prossimo al punto di non ritorno e, tanto che alcuni lander hanno già iniziato ao hanno annunciato che lo faranno a breve.L'allarme è stato lanciato dal, uno degli Stati federali più popolosi, dove il Ministro per gli Affari sociali ha annunciato "ci prepariamo a trasferire i pazienti all'estero nel caso fosse necessario" poichéGià dalla Baviera, nei giorni scorsi, erano statiLe prime disponibilità a ricevere i pazienti tedeschi affetti da Covid sono arrivate dall(Lombardia) e dalle vicine, con cui il Lander confina.Frattanto è statasullo stato di emergenza rispetto alla data programmata del 9 dicembre. Il futuro cancellieresi è già dettoallaed all'aumento delle, sul modello del nostro Green Pass rafforzato, temi su cui si sta riflettendo in questo momento difficile assieme alla necessitò di dare un impulso alle vaccinazioni.