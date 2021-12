ReeVo, CdA delibera aumento di capitale

ReeVo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha, in via scindibile e a pagamento, per massimi 45.948,30 euro, oltre soprapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 459.483 nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione. L'operazione, come già comunicato , è finalizzata a consentire alla società di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse finanziarie necessarie a promuovere il proprio percorso di crescita,Le Nuove Azioni saranno offerte in sottoscrizione atramitee senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione. Il bookbuilding sarà avviato immediatamente e gli esiti saranno comunicati al termine della relativa procedura.In caso di integrale sottoscrizione delle Nuove Azioni, il capitale sociale risulterà pari a 556.479,60 euro, sottoscritto per 505.431,30 euro. Le Nuove Azioni saranno ammesse a quotazione dalla data di emissione su Euronext Growth Milan, essendo fungibili con le azioni ordinarie già quotate della società. Eagiranno quali bookrunner.