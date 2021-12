Bioera, scaduto termine rimborso bond: trattative con obbligazionisti

Bioera

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere, ha comunicato che èdel prestito obbligazionario non convertibile "Bioera S.p.A.- Prestito Obbligazionario 2016-2021" da 2,1 milioni di euro collocato dalla società nel 2016 e della correlata cedola da 63 mila euro relativa al periodo giugno-novembre 2021.A tale riguardo, la società evidenzia "cheper la definizione di un piano di rimborso alternativo" e ulteriori informazioni verranno comunicate non appena disponibili. Bioera sottolinea che il prestito obbligazionario in oggetto è garantito da pegno su 796.552 azioni della controllata Ki Group Holding e interamente collocato presso investitori qualificati.