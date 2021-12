Digital Value, aumentato flottante con ingresso di investitori istituzionali "long-term"

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha comunicato che l'azionista Digital Value Holding S.p.A. haper agevolare. L'operazione è avvenuta fuori mercato, sottolinea una nota. Digital Value Holding detiene ora il 64,72% del capitale, pari a 6.452.233 azioni ordinarie, mentre il flottante è salito al 35,28%."L'ingresso di investitori istituzionali è per noi fonte di orgoglio, ad ulteriore conferma dell'attenzione da parte del mercato finanziario verso le potenzialità del gruppo e le sue prospettive di crescita futura - ha commentatodi Digital Value - L'operazione ha così consentito l'ampliamento del flottante al 35% del capitale, raggiungendo gli".Nella giornata di ieri la società è, che rappresenta le principali società Small Cap quotate in 23 Paesi tra i mercati più sviluppati. Con 4.419 imprese, questo indice copre circa il 14% della capitalizzazione del mercato (free-float) per ciascun Paese. "L'ingresso del nostro Gruppo in questo prestigioso indice, non solo rappresenta un riconoscimento alla professionalità fin qui dimostrata, ma anche e soprattutto uno", ha affermato Rossi. Il titolo ha guadagnato circa il 180% da inizio anno, con una capitalizzazione di 1.088 milioni di euro.