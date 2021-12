In rosso l'equity europeo, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. L'attenzione degli investitori si concentra sui prezzi del petrolio nel giorno del: il cartello prenderà decisioni sulla. Sullo sfondo restano ancora le tensioni sulladel coronavirus.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,132. Domani, venerdì 3 dicembre, sarà annunciato l'andamento del mercato del lavoro americano del mese di novembre. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,53%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,89%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +136 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,99%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,91%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%; preda dei venditori, con un decremento dello 0,85%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,82%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,84%, continuando la seduta a 28.677 punti.di Milano, troviamo(+0,99%),(+0,59%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,13%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.di Milano,(+1,93%),(+1,52%),(+1,08%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,35%.In caduta libera, che affonda del 2,83%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,82 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.