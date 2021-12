Recordati prosegue il programma di buy-back

Recordati

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie diavviato in data 1 novembre 2021, in forza della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 20 Aprile 2021, finalizzato all'acquisto di azioni proprie da destinare a servizio dei piani di stock options rivolti al management del Gruppo già adottati dalla Società e di quelli che dovessero essere adottati in futuro, la Società ha reso noto di aver, tra il 22 e il 26 novembre 2021, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 55,4777 euro.Al 26 novembre, Recordati detiene 2.983.311 azioni proprie pari all'1,427% del capitale sociale.A Milano, oggi, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,36%.