Seco, a novembre nuovi ordini per oltre 24 milioni

Seco,

(Teleborsa) - Il nuovo backlog acquisito dinel mese di novembre, ha superato il valore di 24 milioni di euro. Tale importo - si legge in una nota - va ad incrementare ulteriormente il valore del backlog che, come già annunciato lo scorso 4 novembre, ammontava a 114,5 milioni al 31 ottobre 2021.Importante il contributo da parte di Garz & Fricke, i cui nuovi ordini ricevuti nel mese appena concluso ammontano a circa 10 milioni. Escludendo tale importo, i nuovi ordini ricevuti da Seco provengono da clienti situati in tutti i mercati maggiormente serviti dal Gruppo, tra cui l’EMEA, l’APAC e gli USA., dimostrando nei fatti la bontà della strategia e del posizionamento vincente di Seco. La componente organica del nostro backlog aumenta ulteriormente la visibilità sul business per il 2022., il cui processo di integrazione sta proseguendo meglio delle nostre aspettative. Seco ha un forte potenziale ancora inespresso, sono molto entusiasta e fiducioso sul nostro futuro”, ha dichiarato