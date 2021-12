Fondazione G. Carli, economia attenta al sociale per ripartire

(Teleborsa) - "Si tratta di far prevalere lasullasecondo cui si prestano cure e attenzioni maggiori a chi apporta vantaggi produttivi alla società, dimenticando che quanti soffrono fanno risplendere, nelle loro esistenze ferite, la bellezza insopprimibile della dignità umana”. Questo il messaggio cheha condiviso, attraverso una lettera del Segretario di Stato di Sua Santità, Cardinale Pietro Parolin, con i partecipanti alla Convention “Il Mondo Nuovo / La Ripartenza" della“Egli - si legge nella missiva, letta dalla Presidente della Fondazione- auspica che le istituzioni e quanti sono preposti alla tutela dei malati si sforzino sempre più di porre al centro della loro sollecitudine la persona con i suoi legittimi diritti, con un’attenzione particolare per gli anziani, radici, memoria e patrimonio prezioso della collettività”.Nel videomessaggio di saluto ai partecipanti, il Presidente del Consiglioi ha sottolineato come Guido Carli sia stato "unaper la nostra Repubblica", la cui "lungimiranza, profondità di pensiero ed il convinto europeismo costituiscono tuttora un“In questa fase di ripartenza - ha aggiunto Draghi - leIl Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’occasione storica per rendere l’industria e l’economia più innovative e più sostenibili. Rappresenta anche un’opportunità straordinaria per ridurre le disuguaglianze di genere, di reddito, di generazione. Per realizzare questi obiettivi dobbiamo procedere in modo coerente e, come direbbe Carli, ordinato. Dobbiamo collaborare e dobbiamo programmare.per concorrere alla Ripartenza e per costruire quello che abbiamo definito il ‘Mondo Nuovo’”, ha dichiarato la Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo sottolineando come questo "progetto ambizioso e forse visionario - nasce grazie all’impegno dell, espressione dell’ingegno italiano. Siamo qui per offrire un contributo di idee e di progetti che, con il sostegno della nostra Fondazione e di tutte le categorie vitali del mondo economico e del lavoro, potrà diventare un unico documento di supporto all’azione di Governo".La Convention ha visto l’intervento del Ministro della Transizione Ecologicaeguito dall’introduzione ai lavori del Presidente Onorario della Fondazione Guido Carli,A moderare il dibattito Nicola Porro, con la partecipazione di:Amministratore Delegato Vodafone Italia;residente Leidaa;, Presidente Cairo Communication e Rcs;Amministratore Delegato Eni;Fondatore Eataly;Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato;Presidente Coni;Amministratore Delegato Publitalia’80.