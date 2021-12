Milano marcia in positivo assieme ai Mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, in un clima di attesa per ii, altro elemento che la Fed considererà per la stretta sui tassi. Permangono comunque tra gli investitori i timori legati alla nuovaSul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.767,2 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,1%), che raggiunge 68,56 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,35%,avanza dello 0,20%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,52%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.670 punti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,53%.Buona performance per, che cresce dell'1,52%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,28%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,27%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,42%),(+3,26%),(+2,35%) e(+2,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.