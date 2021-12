Unieuro, ricavi in crescita durante campagna promozionale Black Friday

Unieuro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha comunicato che laha generato ricavi in ulteriore crescita sul novembre 2020. La società forlivese ha sottolineato che l'anno scorso, nonostante le misure restrittive allora in essere, aveva beneficiato dei favorevoli trend di consumo innescati dalla pandemia. "A distanza di oltre dieci anni dall'arrivo in Italia e dopo aver causato una significativa discontinuità nei trend di consumo, il Black Friday può dirsi finalmente metabolizzato ed è oggi connaturato nelle dinamiche del nostro settore e nella strategia commerciale degli operatori", ha commentatodi Unieuro.Il canale(Retail e Online) ha ben performato, registrando nell'arco di campagna una crescita a doppia cifra grazie alla forte affluenza di clientela nei negozi diretti, non più gravati da restrizioni. In contrazione invece il Canale, che lo scorso anno aveva beneficiato in via eccezionale della chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive. La categoria(ovvero telefonia, tablet, information technology, accessori per la telefonia, macchine fotografiche) ha risentito della minor domanda di prodotti informatici rispetto ai livelli alti del 2020. Unieuro non ha riscontrato impatti significativi dalla carenza di componenti e materie prime."L'importanza ormai indiscussa del mese di novembre ci rende molto soddisfatti dei risultati raggiunti dalla campagna Manà Manà Black Friday, che ci ha consentito di migliorare ulteriormente i livelli record segnati nel 2020 - ha aggiunto Nicosanti Monterastelli - Alla luce della visibilità ora completa sugli approvvigionamenti di merce nel mese di dicembre,".