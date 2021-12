Wall Street in rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,82% sul; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,42%.In denaro il(+0,71%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,05%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,89%),(+2,85%) e(+2,83%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,57%),(+4,50%),(+4,28%) e(+3,99%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,18%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,73%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.(+8,19%),(+7,00%),(+6,08%) e(+6,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,42%.In caduta libera, che affonda del 2,94%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,67 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Variazione occupati (atteso 550K unità; preced. 531K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,5%; preced. 4,6%)15:45: PMI composito (preced. 57,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 58,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 65 punti; preced. 66,7 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%)13:30: Bilancia commerciale (atteso -66,8 Mld $; preced. -80,9 Mld $).