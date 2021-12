ICC, raccolti 2,5 milioni di euro. Debutto in borsa l'8 dicembre

(Teleborsa) -, società attiva nei campi della telemedicina e della silver economy, ha ricevuto da Borsa Italiana ildelle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il collocamento funzionale alla quotazione si è chiuso con una(in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe), a fronte di una domanda pari a circa 4 volte l'offerta. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l'8 dicembre 2021."Siamo entusiasti del traguardo raggiunto e molto soddisfatti di questi risultati - ha dichiaratodi International Care Company - L'interesse riscontrato presso tanti investitori italiani ed internazionali, che ringraziamo per la loro fiducia, ci sarà di ulteriore stimolo per iniziare nel migliore dei modi il percorso che ci attende . Insieme a tutte le persone che compongono International Care Company, ai nostri dipendenti, partner, clienti e network professionale, sapremo raggiungere gli obiettivi programmati".Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, si è chiuso con unper azione (nel limite basso della forchetta precedentemente comunicata ) e ha avuto ad oggetto complessive, di cui 1.011.750 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 178.500 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment, concessa dall'azionista di maggioranza FD Holding a Integrae SIM (in qualità di Global Coordinator).Ad esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale ammonta a 4.958.895,12 euro ed è composto da 4.349.908 azioni ordinarie prive di valore nominale. Lapost aumento di capitale è pari a oltre 9,1 milioni di euro (9,5 milioni di euro in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con undel 23,26% (26,29% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe). FD Holding ha il 71,06% e altri azionisti (individualmente < 5% e sottoposti a Lock-Up) il 5,68%.L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi 1.190.250 warrant, denominati "", da assegnare gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione ordinaria, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell’opzione di over allotment. Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria di compendio ogni 2 warrant esercitati, con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti.