A Wall Street si scatenano gli acquisti. Omicron non spaventa più

(Teleborsa) -e continua il rimbalzo verso i massimi delle scorse settimane. A rassicurare gli investitori sono stati i commenti di alcuni funzionari della sanità pubblica statunitense, i quali hanno indicato che la severità della malattia potrebbe essere meno grave rispetto ai ceppi precedenti. Ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,01%, a 35.584 punti; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 4.661 punti. In netto miglioramento il(+2,07%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,42%).Sul, nel 3° trimestre 2021 la produttività del settore non agricolo in USA è scesa al tasso più elevata dal 1960; nello stesso periodo, il costo per unità di lavoro è aumentato del 9,6%. Il deficit commerciale è sceso a ottobre a 67,1 miliardi di dollari. Sul ha comunicato l'intenzione di quotare a Wall Street la controllata israeliana Mobileye,ha reso noto che il CEO Doug Parker lascerà l'incarico il 31 marzo 2020 e rimarrà chairman eha annunciato ricavi e utili trimestrali sopra le attese del mercato.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,28%),(+2,05%) e(+1,66%).Tra i(+5,69%),(+3,25%),(+2,56%) e(+2,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,69%),(+4,09%),(+3,63%) e(+3,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Tentenna, che cede lo 0,53%.