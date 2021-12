Dal Regno Unito agli USA: Omicron corre

(Teleborsa) - Non si ferma la marcia dellahe continua a correre. Nonostante la frenata imposta dai vaccini, numeri in crescita sia in Europa che negli Stati Uniti con lache fa letteralmente lievitare i contagi in tutte le aree del mondo. Stando ai dati del database dellaa livello globale si è arrivati a contare oltre 266 milioni di contagi, di cuinegli ultimiLa nuova mutazione è ormai presente ine, nel Regno Unito dove alcuni scienziati temono che possano esserci già più di mille "casi sommersi" che potrebbero in poche settimane far diventare il ceppo sudafricano dominante inE' la previsione fatta alla BBC dal professor Paul Hunter, un esperto di malattie infettive dell'Università dell'East Anglia.Secondo lo scienziato, "si sta diffondendo un po' più rapidamente dellaE aggiunge: "Il modo in cui è probabile si diffonda nel Regno Unito resta ancora incerto, ma penso che i primi segnali siano che probabilmente si diffonderà abbastanza rapidamente e probabilmente inizierà a superare la Delta entro le prossime settimane o un mese circa". Resta ancora da comprendere quanto sia dannosa laHunter stima che nel Regno Unito ci siano già più di 1.000 contagi dalla nuova variante, mentre i dati ufficiali affermano che nel Paese ci sono staticonfermati.Corre ai ripari ancheche punta sull'accelerazione della campagna vaccinale oltre che su una rigida osservanza delle misure di distanziamento sociale per evitare nuovi blocchi o coprifuoco. Le discoteche rimarranno chiuse per quattro settimane e saranno rafforzati gli obblighi per