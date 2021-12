Atlantia sigla accordo con governo Cile per riqualificazione capitale Santiago

Atlantia

(Teleborsa) -, la società infrastrutturale italiana presente in 11 Paesi, controllata da Sintesi, subholding di Edizione della famiglia Benetton, ha siglatodel valore diper la. I lavori - scrive il Corriere della Sera - saranno eseguiti dalla controllata, che nel paese sudamericano gestisce 200 chilometri di rete autostradale.Gli interventi di riqualificazione, realizzati dalla società del Gruppo Atlantia, in partnership, riguardano, limitrofi al Sud della tangenziale, destinatari di un vero e proprio piano integrato di, che avrà una ricaduta su circa 2 milioni di abitanti, con l'introduzione diper potenziare la sicurezza del territorio. Le aree interessate si estendono su 63.000 mq, dove verranno realizzati nuovi spazi urbani ed aree verdi, e prevedono anche l'introduzione di sistemi di illuminazione a Led ed impianti per la sicurezza urbana, compresi 9.000 mq di barriere antirumore. Inella città di SantiagoPrevisti ulteriorinella tratta gestita dal Gruppo Costanera, che ha accettato anche di effettuare interventi dinecessari del ponte comunale, uno degli snodi strategici per la connettività di Santiago,gestito direttamente dalle autorità locali cilene e fuori dalle aree in concessione.Le risorse - scrive ancora ill Corriere - saranno reperite nell'ambito degli accordi concessionari in essere tra il governo cileno e le società controllate dal gruppo Atlantia, oppure saranno direttamente finanziate dal governo stesso a valle della pubblicazione dei relativi Decreti.