Euro digitale, Panetta: serve accordo internazionale

(Teleborsa) -ma serve anche, visto che ci sonoche studiano valute digitali e che ci vorranno "principi condivisi su temi economici e normativi e per connettere i diversi progetti". Lo ha affermato, il componente del Comitato esecutivo della Bce che ha la delega sui sistemi di pagamento, durante la "Lectio Cooperativa" tenuta asottolineando che quello della Bce sull'euro digitaleIl mondo si sta muovendo verso la digitalizzazione ehe, alla fine,"Se tuttoper il lancio dell'euro digitale, prosegue Panetta. "Credo che siaambizioso, tenendo conto dellaPanetta ha ricordato che nessuna Banca centrale finora ha emesso una valuta digitale e che la Cina è più avanti a questo percorso, avendolo avviato nel 2013 laddove la Bce è partita nel 2020."L'euro digitale - ha ricordato Panetta - sarebbe unaofferta dalla Bce sotto forma elettronica, utilizzabile da chiunque, famiglie, imprese, commercianti, per effettuare o ricevere pagamenti al dettaglio ovunque nell'area dell'euro. Fornirebbe ai cittadini i medesimi servizi che oggi essi ottengono dalle banconote cartacee, ossia l'accesso a uno strumento di pagamento sicuro, privo di costi, di facile utilizzo, accettato da tutti. Si affiancherebbe alle banconote, senza sostituirle - ha ribadito -. Permetterebbe ai cittadini un accesso più ampio e agevole ai pagamenti elettronici,A differenza del contante, potrà essere utilizzato non solo per scambiare denaro tra persone o per gli acquisti presso gli esercizi commerciali, ma anche per le spese online. Essendo una passività della banca centrale, l'euro digitale non avrebbe alcunPrivi di utilità economica o sociale e, anzi,di danno ambientale". E in generale "sono strumenti fittizi senza valore intrinseco, che non generano flussi di reddito, cedole, dividendi, e non offrono alcun servizio d'uso al possessore. Sono create attraverso procedure informatiche,, dice Panetta.