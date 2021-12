Finanza.tech avvia bookbuilding per quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Finanza.tech, società di consulenza finanziaria focalizzata su medie aziende italiane, ha presentato a Borsa Italiana lafunzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant su Euronext Growth Milan, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, e avviato il. L'operazione di quotazione prevede un aumento di capitale fino a massimi 5 milioni di euro e una Greenshoe pari a circa il 15% dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS). L'ipotesi di valorizzazione di Finanza.tech è compresa in un range, pari ad un intervallo di prezzo per azione ordinaria compreso tra 1,20 e 1,80 euro per azione.Finanza.tech, che di recente è diventata, ha sede a Milano ed è. Oggi opera a supporto delle PMI attraverso la fornitura di servizi di mediazione creditizia e di consulenza in operazioni di finanza straordinaria e di supporto alla gestione aziendale ordinaria, avvalendosi dell'intelligenza artificiale e di una piattaforma tecnologica proprietaria.L'OPS, rivolta a investitori qualificati e non, comprende, assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 Azioni Ordinarie possedute ai sottoscrittori delle azioni nell'ambito dell'offerta o dell'esercizio della Greenshoe, alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Finanza.tech sull'EGM e nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 4 Azioni Ordinarie possedute a tutti i titolari delle azioni di Finanza.tech successivamente alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 della società."La quotazione in Borsa è uno step fondamentale che mi rende orgoglioso ed entusiasta - ha commentato il- Potremo investire nelper un matching ancora più preciso e affidabile, riducendo il costo sistemico dell'allocazione dei capitali, e nell’integrazione dei dati PSD2 come strumento di analisi". "Aumenteremo anche i nostri investimenti in comunicazione, così da ampliare il bacino per la nostra realtà e i benefici concreti che possiamo portare al tessuto imprenditoriale - ha aggiunto - Progetti sfidanti che vanno a rafforzare la nostra offerta e a renderci sempre più un punto di riferimento fintech per tutte le PMI italiane".Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Finanza.tech è: Integrae SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), RSM (Audit Firm), Simmons & Simmons (Advisor Legale), Simonelli Associati (Tax Advisor) e Fava e Associati (consulente giuslavoristico).