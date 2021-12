Piovan acquisisce IPEG per essere leader nell'automazione industriale nel settore plastico

Piovan

Banco BPM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, ha, a sua volta proprietario del 100% di IPEG, dagli azionisti venditori di Sewickley Capital. Il prezzo di acquisto della transazione consiste in: un; il pagamento di un eventuale earn-out, fino ad un massimo di 22 milioni di dollari in base alla crescita dell'EBITDA al 2023."Siamo particolarmente soddisfatti ed orgogliosi di unire le nostre competenze con quelle del Gruppo IPEG- ha commentato Nicola Piovan, presidente esecutivo di Piovan Group - Con due anni di anticipo rispetto al piano industriale raddoppiamo le nostre dimensioni dall’anno della quotazione e ci prepariamo con fiducia ad affrontare le sfide future e cogliere eventuali ulteriori opportunità di aggregazione che si dovessero presentare".L'acquisizione "consentirà al Gruppo Piovan di avere accesso ad una, con la possibilità, grazie al set up internazionale del Gruppo Piovan, di seguire gli investimenti delle principali multinazionali americane nel mondo - ha aggiunto Filippo Zuppichin, amministratore delegato di Piovan Group - Inoltre, permetterà una più rapida introduzione nel mercato americano delle tecnologie proprietarie del Gruppo particolarmente nell’ambito dell’economia circolare".Sulla base dei risultati pro-forma aggregati relativi ai dodici mesi chiusi al 30 settembre 2021, il gruppo combinato avrebbe generato un fatturato di oltre 450 milioni di euro e un EBITDA adjusted di circa 58 milioni di euro. L'operazione sarà finanziata attraverso unpari a 100 milioni di euro (per il quale Piovan ha già ricevuto l'impegno alla sottoscrizione da parte di) e una. La leva finanziaria pro-forma post acquisizione sarà pari a circa 2,0x3. Il closing dell'operazione è previsto verso la fine di gennaio 2022.