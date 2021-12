Covid, EMA: via libera a dose "booster" di J&J dopo due mesi dalla prima somministrazione

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco (EMA) per la dose di richiamo del"monodose" di Janssen di. La dose dipotrà essere presa in considerazione almenodopo la prima dose per le persone con età superiore a 18 anni. La dose booster di J&J, secondo l'Agenzia, potrà essere utilizzata anche comeper chi si è sottoposto a Pfizer o Moderna."La– spiega l'EMA in una nota – segue i dati che mostrano che una dose di richiamo del vaccino Janssen COVID-19 somministrata almeno due mesi dopo la prima dose negli adulti ha portato a un aumento deglicontro SARS-CoV-2 (il virus che causa il COVID-19). Il rischio di trombosi in combinazione con trombocitopenia (TTS) o altri effetti collaterali molto rari dopo un richiamo non è noto e viene attentamente monitorato". "Come per tutti i medicinali, l'EMA continuerà a esaminare tutti i dati sullae l'del vaccino Janssen COVID-19", si aggiunge."A livello nazionale, gli organismi di sanità pubblica possono emettere raccomandazioni ufficiali sull'uso di dosi di richiamo, a seguito di una dose di COVID-19 Vaccine Janssen o di due dosi di vaccini mRNA, tenendo conto della, della disponibilità di vaccini e delle emergenze l'efficacia e i dati di sicurezza limitati per la dose di richiamo", conclude l'EMA.