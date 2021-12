Giornata positiva per i Listini europei

S&P-500

Carige

Banca Popolare di Sondrio

Generali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Recordati

Moncler

DiaSorin

Tenaris

A2A

Unicredit

Saipem

Brunello Cucinelli

IGD

Banca Popolare di Sondrio

Fincantieri

Ascopiave

Esprinet

Saras

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari, in una giornata in cui i mercati globali sono concentrati sull'esito della riunione della FED. Intanto, si muove in modesto ribasso l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,41%., dopo che ieri sera ha annunciato un'offerta non vincolante al Fondo Interbancario di Tutela Depositi per acquisire l'88,3% dial prezzo di un 1 euro e successivamente lanciare un'Opa sul restante capitale. Sempre sul fronte bancario, giornata positiva per la, che potrebbe essere un altro target per la banca emiliana. Chiusura sopra la parità per, nel giorno in cui il gruppo triestino ha svelato il nuovo piano, il quale prevede target ambiziosi per gli utili, un aumento dei dividendi e buyback.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,126. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.767,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,36%) si attesta su 69,77 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +128 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,91%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%, eavanza dello 0,47%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,41%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.195 punti.Poco sopra la parità il(+0,43%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,2%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,8 miliardi di euro, in calo di 613,6 milioni di euro, rispetto ai 2,41 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,52 miliardi di azioni, rispetto ai 0,62 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+6,08%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,62%.Effervescente, con un progresso del 2,57%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,38%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,01%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.scende dell'1,64%.del FTSE MidCap,(+6,59%),(+4,30%),(+3,92%) e(+3,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,07%.In apnea, che arretra del 3,05%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,38%.Calo deciso per, che segna un -1,75%.