Sababa Security ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 17 dicembre

(Teleborsa) -operatore italiano attivo nel settore della cybersecurity, ha ricevuto da Borsa Italiana, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è fissato per il 17 dicembre 2021. Come già comunicato , il controvalore complessivo delle risorse raccolte nell'ambito delè risultato pari a 9 milioni di euro (compresa l'opzione di over allotment di circa 1 milione), con un prezzo di collocamento determinato in 3,70 euro per azione (poco sopra la metà della forchetta di prezzo precedentemente comunicata )."L'ammissione su Euronext Growth Milan rappresenta unaed un pilastro importante nell' evoluzione del nostro modello di business che ci consentirà di rafforzare il nostro posizionamento come primario operatore di riferimento nell’area della Cybersecurity Industriale - ha commentato il- Questo richiede un significativo cambiamento culturale all'interno dell’azienda ed un rinnovamento di tutta la struttura; abbiamo la visione, i talenti, l'entusiasmo e la giusta organizzazione per farlo bene".All'inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Sababa avrà unacomplessiva pari a circa 27 milioni di euro (28 milioni circa al totale esercizio della greenshoe) e undel 29,8% pre-greenshoe (flottante del 32,3% in caso di esercizio integraledell’opzione greenshoe). Ilsociale sarà composto da 7.262.000 azioni ordinarie (7.532.400 all’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).