Aeroporto di Bologna, finanziamento BEI da 90 milioni di euro

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha reso noto che la(BEI) co-finanzierà, con una disponibilità, i propri piani di investimento e sviluppo fino al 2027. L'Aeroporto Guglielmo Marconi "svilupperà un ambizioso progetto di sviluppo infrastrutturale sia in ambito land side, che lato infrastrutture di volo, cosiddetto air side", si legge in una nota."A seguito di un intenso e approfondito confronto, avviato peraltro nel periodo più difficile dell'emergenza pandemica, tra AdB e la BEI, che ringraziamo per la proattività e la scrupolosa attenzione dimostrata, si è proceduto oggi alla stipula di un contratto di finanziamento a supporto della realizzazione dei programmi di investimento e sviluppo infrastrutturale dell'Aeroporto di Bologna", ha commentato l'. "Esprimo grande soddisfazione a nome dell'intero consiglio di amministrazione della società, per un risultato che ci mette in condizione di proseguire senza indugio nello sviluppo delle nostre infrastrutture e servizi,", ha aggiunto.Tra gli interventi principali" del progetto co-finanziato da BEI ci sono: interventi sul terminal esistente, con rinnovi delle aeree di sicurezza e controllo passaporti, l'acquisto di apparecchiature Explosive Detection Systems (EDS) tra le più performanti ed aggiornate alle normative in vigore, l'ampliamento delle sale d'imbarco e di arrivi e la realizzazione di nuovi impianti di smistamento bagagli.side saranno realizzati nuovi piazzali aeromobili e interventi di riqualifica della pista di volo. Inoltre, il supporto della BEI contribuirà a realizzare i piani died altresì alcuni dei progetti inclusi nella strategia di sostenibilità ed efficienza energetica.