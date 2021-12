Visibilia Editore, perdita da 3,3 milioni di euro al 30 settembre 2021

Visibilia Editore

(Teleborsa) - Il CdA di, società che opera nel settore dell'editoria e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la situazione economica e patrimoniale al 30 settembre 2021. Questa evidenziaper 3.020.851 euro, un EBITDA pari a -127.350 euro, ammortamenti pari a 348.745 euro, svalutazioni pari a 2.700.000 euro, accantonamento a fondi rischi pari a 114.091 euro, unadi periodo pari a -3.373.311 euro, un patrimonio netto di 228.626 euro (di cui 3.601.937 euro di capitale sociale) e una posizione finanziaria netta pari a 1.404.876 euro.Il board ha preso pertanto "atto della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2446 c.c., essendo", si legge in una nota. Il risultato economico è significativamente impattato dalladel valore dell'avviamento iscritto nel bilancio della società al 31 dicembre 2020, nonché nella relazione finanziaria al 30 giugno 2021, che si è resa necessaria al fine di recepire le risultanze della "Independent Business Review" sul piano industriale 2021-2024, effettuata dalla società di consulenza Deloitte Financial Advisor S.r.l su incarico conferito alla stessa dalla società in data 2 novembre 2021. Il piano 2021-2024e quindi i risultati prospettici del precedente piano industriale non sono più ritenuti ragionevolmente realizzabili.Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato di approvare l'operazione die relativo a tutte le attività editoriali della società, così come identificato dal management, affidando al professore Angeloantonio Russo, docente dell’Università LUM, l'incarico di redigere la relazione giurata di stima ai sensi dell’articolo 2465, comma 1, c.c. Poiché per effetto del conferimento Visibilia Editore verrà ad esercitare attività di holding di partecipazioni, sempre nel settore editoriale, dovrà quindi