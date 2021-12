Seduta negativa per i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che comunque recuperano in chiusura rispetto ai minimi di seduta. Anche Wall Street mostra un andamento negativo. Nella seduta odierna si sono registrate forti vendite su Diasorin, il cui nuovo piano industriale ha deluso il mercato. Ha chiuso sulla parità TIM, nel giorno in cui è stato trovato l'accordo per l'uscita dal board dell'ex amministratore delegato Luigi Gubitosi. Sul fronte delle nuove matricole, Sababa Security ha debuttato su Euronext Growth Milan, mentre Homizy ha ricevuto l'ammissione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,50%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 71,05 dollari per barile, in netto calo dell'1,84%.In discesa lo, che retrocede a quota +129 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,91%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 26.611 punti, con uno scarto percentuale dello 0,64%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,64%, chiudendo a 29.121 punti.In ribasso il(-0,74%); come pure, in lieve ribasso il(-0,35%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,49 miliardi di euro, in ribasso (-10,31%), rispetto ai precedenti 2,78 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,04%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,47%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,14%.avanza dell'1,09%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.Tra i(+3,36%),(+1,55%),(+1,45%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,13%.In caduta libera, che affonda del 5,84%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,21 punti percentuali.scende del 3,11%.