Terna, rifinanziata linea di credito legata a indicatori ESG

Terna

Unicredit

BNP Paribas

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto un- con spread e commissioni legate all'andamento della performance della società relativamente a specifici indicatori ESG - di back up, sottoscritta in data 24 settembre 2018 nella forma di linea "committed" (RCF 2018).L'operazione prevededella durata della stessa a 5 anni dalla data odierna,fino a un ammontare complessivo di 1,65 miliardi di euro e la modifica degli. Il pool di banche che ha partecipato all'operazione è costituito dai medesimi istituti finanziari coinvolti nella RCF 2018:/BNL,. UniCredit ha inoltre lavorato in partnership con Terna nel ruolo di Sustainability Coordinator."L'operazione - evidenzia una nota della società - consente a Terna di potere conferma come la strategia del Gruppo sia orientata a coniugare sostenibilità e crescita per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder".