USA, agenzia governativa apre inchiesta su aziende "Buy now, pay later"

(Teleborsa) - Il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di banche, istituti di credito e altre società finanziarie, ha. Si tratta di un mercato, la cui traduzione è "compra ora e paga dopo", in grande ascesa e che si occupa di fornire finanziamenti a breve termine grazie al quale i consumatori possono effettuare acquisti pagandoli a rate. Proprio un'impresa di questo settore, la svedese Klarna, è la startup fintech con la maggiore valutazione in Europa.Il CFPB hache offrono servizi di "buy now, pay later"sui rischi e sui benefici di questi prestiti in rapida crescita. Le aziende interessate sono, Afterpay, Klarna,e Zip. Il CFPB è preoccupato per l'accumulo di debito, arbitraggio normativo e raccolta di dati in un mercato del credito al consumo che sta già cambiando rapidamente con la tecnologia."Compra ora, paga dopo è la nuova versione del vecchio piano layaway, ma con colpi di scena moderni e più veloci in cui- ha affermato il direttore CFPB, Rohit Chopra - Abbiamo ordinato ad Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal e Zip di inviare informazioni in modo da poter segnalare al pubblico le pratiche e i rischi del settore".Secondo i CFPB, i negozi online stanno adottando i programmi buy now, pay later e sono disposti a pagare in genere dal 3% al 6% del prezzo di acquisto alle società, in modo simile alle commissioni di interscambio delle carte di credito, perché. La preoccupazione è però che il processo di richiesta sia troppo rapido, con i consumatori che non tengono conto dei rischi. Ad esempio, è vero che le commissioni sono spesso assenti, ma queste si materializzano in caso di ritardo nel pagamento.