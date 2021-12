CO2 Capsol, la società attiva nella cattura del carbonio si è quotata a Oslo

(Teleborsa) -, società norvegese di cattura del carbonio, si è. L'azienda offre una tecnologia di cattura del carbonio HPC (Hot Potassium Carbonate) brevettata per gli emettitori di CO2 su larga scala (operanti nel mercato del cemento, acciaio, biomassa, produzione di energia, industria chimica e di processo, termovalorizzazione e GNL). Si tratta della 67esima quotazione sulla borsa di Oslo quest'anno e la 59esima su Euronext Growth Oslo. All'apertura, il prezzo delle azioni di CO2 Capsol è stato fissato a 27,30 NOK per azione. Ciò corrisponde a un"La quotazione su Euronext Growth è una pietra miliare importante per CO2 Capsol e parte delCapsol EoP (End of Pipe)", ha commentato il CEO Jan Kielland. "Con l'aumento di capitale di ottobre, la società è ben finanziata per realizzare la sua strategia principale di concedere in licenza la nostra tecnologia", ha aggiunto.