Technoprobe, buyback per oltre 1,3 milioni di euro

Technoprobe

azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 10 al 14 novembre 2025, haal prezzo medio di 10,19772 euro, per unpari a, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.Al 14 novembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 11.614.872 azioni proprie, pari all'1,77798% del capitale sociale.In Borsa, oggi, seduta vivace per l', protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,56%.