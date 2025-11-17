Technoprobe, buyback per oltre 1,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 10 al 14 novembre 2025, ha acquistato 130.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 10,19772 euro, per un controvalore
pari a 1.336.025,80 euro
, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.
Al 14 novembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 11.614.872 azioni proprie, pari all'1,77798% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, seduta vivace per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,56%.