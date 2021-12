Covid, via libera dell'EMA al vaccino di Novavax: è il quinto approvato in Ue

Novavax

(Teleborsa) - L'(EMA) ha dato l'ok all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vaccino anti-Covid(indicato dai 18 anni), prodotto da. La decisione è arrivata dal Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell'Ema dopo una riunione straordinaria. Si tratta il quinto vaccino contro il virus delautorizzato in Europa.Dopo il sì dell'Ema è arrivato anche il via libera dellaall'immissione in commercio condizionata per il vaccino sviluppato da Novavax. L'autorizzazione è approvata dagli Stati membri e consegna all'Ue il primo vaccino a base di. NVX-CoV2373 sarà commercializzato nell'Unione Europea (UE) come vaccino Nuvaxovid Covid-19 (ricombinante, adiuvato). "Ora abbiamo autorizzato anche il vaccino Novavax. Con cinque vaccini approvati, l'Ue ha un portafoglio variegato, basato sia su nuove tecnologie, come l'mRna, sia su quelle classiche, come Novavax, che è a base di proteine. La vaccinazione e i richiami sono la nostra migliore protezione contro il Covid19", ha commentato su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.In entrambi gli studi - ha spiegato l'azienda - NVX-CoV2373 ha dimostrato un'elevatae un profilo dirassicurante. Novavax e la Commissione europea avevano annunciato un accordo di acquisto anticipato per un massimo dinell'agosto 2021. Questa richiesta sfrutta la partnership di produzione di Novavax con il Serum Institute of India (SII), il più grande produttore di vaccino al mondo per volume, che fornirà le dosi iniziali per l'Ue. Successivamente la fornitura sarà integrata con i dati provenienti da ulteriori siti di produzione nella catena di fornitura globale di Novavax.