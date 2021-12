Cy4gate, Intermonte alza target price e conferma BUY

Intermonte

Cy4gate

Cy4gate

(Teleborsa) -ha alzato ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, a 16,3 euro (da 11 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "BUY". La revisione è arrivata dopo l'annuncio dell'accordo preliminare perdel 100% di Aurora, al vertice di un gruppo leader di mercato in Italia e tra i principali attori europei nel segmento della Forensic Intelligence & Data Analysis. Intanto, si muove al rialzo a Piazza Affari, dove si attesta a 11,16, con un aumento dell'1,45%.Assumendo per Aurora una crescita delle vendite del 15% tra il 2021 e il 2022 e del 10% nell'esercizio 2023, un margine EBITDA del 21% costante e assumendo a livello combinato un tax rate del 26% tasso e nessuna sinergia, gli analisti si aspettano unanel 2023, con le sinergie che potrebbero portare ulteriori rialzi.Intermonte si aspetta ora che la società chiuda l'anno condi 21 milioni di euro, undi 8 milioni di euro e undi 4 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 31 milioni di euro, 12 milioni di euro e 6 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 38 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 15 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 8 milioni di euro.