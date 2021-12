Directa SIM ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 22 dicembre

MIT SIM

(Teleborsa) - Directa SIM, storica piattaforma del trading online italiano, ha ricevuto da Borsa Italiana ildelle proprie azioni su Euronext Growth Milan, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Come già comunicato , il prezzo di collocamento e vendita delle azioni è stato fissato in 3 euro per azione, per una valorizzazione complessiva delle 16,5 milioni di azioni esistenti pari a 49,5 milioni di euro. Il flottante, per un numero di azioni di 2.250.000 collocate, è pari al 13,64% del capitale."Ringraziamo Borsa Italiana per l'alto onore che ci ha riservato concedendoci di essere identificati con una sola lettera, la D, e speriamo che possa essere di buon auspicio per svilupparci come le prestigiose aziende cui ci accomuna la mono lettera del codice alfanumerico", ha commentato ilLa società ha reso noto che il collocamento è stato chiuso anticipatamente il 7 dicembre, invece che il 13 dicembre, in occasione dell'anniversario del primo ordine in borsa di Directa immesso via Internet il 7 dicembre 1998. In particolare, sono state prenotate 6.997.000 azioni rispetto alle 2.250.000 allocate, conL'offerta della società è stata particolare , perché la stessa Directa SIM è stata il collocatore esclusivo per la clientela retail, potendo contare su una vasta platea di clienti, mentre il collocamento verso gli istituzionali è stato curato da Envent e da. Alla clientela retail è stato consegnato soltanto il lotto minimo di negoziazione e oltre 500 clienti non hanno potuto essere soddisfatti: per scusarsi Directa ha riconosciuto, a tutti coloro che pur manifestando la loro fiducia non hanno potuto acquisire azioni,