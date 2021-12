Nike, trimestrale oltre le attese grazie alle vendite in Nord America

Nike

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense che produce calzature, abbigliamento e accessori sportivi, ha registratonel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 novembre 2021). Isono aumentati dell'1% a 11,4 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente e sono rimasti stabili su base neutra rispetto alla valuta. L'è stato di 1,3 miliardi di dollari, in crescita del 7%, e l'è stato di 0,83 dollari, in aumento del 6%. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava entrate complessive per 11,25 miliardi di dollari e un utile per azione di 63 centesimi.Ilè aumentato di 280 punti base al 45,9%, guidato dall'espansione del margine di Nike Direct e da un mix più elevato di vendite a prezzo pieno e variazioni dei tassi di cambio delle valute estere, parzialmente compensato da margini di prodotto a prezzo pieno più bassi in gran parte a causa dell'aumento dei costi di trasporto e logistica."I buoni risultati di Nike in questo trimestre forniscono un'ulteriore prova che la nostra strategia sta funzionando, poiché", ha affermato John Donahoe, presidente e CEO della società. "Oggi ci troviamo in una posizione competitiva molto più forte di quanto non fossimo 18 mesi fa", ha aggiunto.A trainare i ricavi è l'aumento del 12% delle, il mercato più grande per Nike e quello che cresce di più nel trimestre, con la riapertura dell'economia e la campagna di vaccinazione che hanno dato alle persone la fiducia necessaria per tornare nei negozi.