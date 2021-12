SG Company, risultati definitivi dell'aumento di capitale

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noti iin opzione deliberato dal CdA il 24 novembre 2021. "Aver ottenuto il 100% ci rende tutti estremamente soddisfatti ed è un'ulteriore dimostrazione che il mercato ha piena consapevolezza che la rotta ritracciata dalla nostra azienda è corretta e che nei prossimi mesi ci porterà ad ottimi risultati economici", ha commentato il CEO Davide Verdesca.Sono statidurante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 29 novembre 2021 e terminato il 16 dicembre 2021, e acquistati in asta nella giornata di ieri, 20 dicembre 2021. Pertanto, ad esito del periodo di offerta in borsa, sono state, prive di valore nominale, al prezzo unitario di 0,20 euro ciascuna, di cui 0,15 a titolo di sovrapprezzo, secondo il rapporto di sottoscrizione di 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni 4 azioni ordinarie possedute, per un controvalore pari a 1.234.508,80 euro, che corrisponde al 100% dell'offerta complessiva. In abbinamento alle azioni ordinarie di nuova emissione, sono stati gratuitamente assegnati ai sottoscrittori 6.172.544, nel rapporto di 1 Warrant ogni 1 nuova azione.