CarMax, trimestrale oltre le attese su solida domanda di auto usate

CarMax

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore di auto usate degli Stati Uniti, ha registratonel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 30 novembre 2021. Ihanno raggiunto il record di 8,5 miliardi di dollari, in crescita del 64,5% rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente. L'è stato di 1,63 dollari, in crescita del 14,8% rispetto al record precedente di 1,42 dollari per azione diluita di un anno fa. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava entrate per 7,63 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,44 dollari.La società ha venduto 415.054 unità attraverso i canali combinati di vendita al dettaglio e all'ingrosso, con un aumento del 29,3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, principalmente grazie "a una solida esecuzione, una, l'e dei livelli di personale e il continuo successo dell'approvvigionamento di veicoli direttamente dai consumatori", viene sottolineato in una nota."La nostra solida esecuzione, la strategia omnicanale incentrata sul cliente e i fattori macroeconomici stanno guidando ottime prestazioni in tutte le nostre attività diversificate", ha affermato Bill Nash, presidente e amministratore delegato. "e abbiamo raggiunto livelli record di vendite sia al dettaglio che all'ingrosso", ha aggiunto.